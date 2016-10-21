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21 октября 2016 г.
Поделились опытом / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Опытные предприниматели в Ставрополе поделились опытом с молодыми коллегами

В краевом центре прошла очередная встреча участников образовательного проекта «Кто хочет стать предпринимателем?» для молодых и активных ставропольцев. Встречу открыла руководитель языковой школы Эльвира Мирзаева. Она рассказала о создании собственного дела, трудностях, с которыми компания столкнулась на начальных этапах, и многих других нюансах ведения бизнеса. А руководитель одной из популярных обувных сетей Сергей Галетов рассказал о критериях, по которым стоит выбирать франшизодателя.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/opytnye_predprinimateli_v_stavropole_podelilis_opytom_s_molodymi_97405.html
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