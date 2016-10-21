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21 октября 2016 г.

Незаконную автозаправку открыли двое предпринимателей на Ставрополье

Полицией выявлен факт незаконного предпринимательства. Установлено, что два жителя Левокумского района открыли автозаправку. Они умышленно не зарегистрировали взрывоопасный производственный объект в государственном реестре, как того требует действующее законодательство. Незаконный доход предпринимателей составил более семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/nezakonnuyu_avtozapravku_otkryli_dvoe_predprinimateley_na_stavro_97416.html
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