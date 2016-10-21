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21 октября 2016 г.

Неделя борьбы с инсультом проводится на Ставрополье с 22 октября

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Фото: из архива газеты «СП»

С 22 по 29 октября в крае пройдет Неделя борьбы с инсультом. В медицинских организациях будут организованы Дни открытых дверей: желающие смогут измерить артериальное давление, содержание холестерина и сахара в крови, проконсультироваться со специалистами. Акцент будет сделан на просвещение людей: им расскажут о признаках инсульта и правилах оказания первой помощи.

Надо сказать, что ежегодно в Ставропольском крае происходит более шести тысяч новых инсультов и более 3,5 тысяч новых инфарктов миокарда. Специалисты отмечают: инсульт – вторая из наиболее частых причин смертности после ишемической болезни сердца и одна из основных причин инвалидизации населения. Сегодня он нередко встречается и у более молодых людей в возрасте 45-55 лет. К сожалению, даже выжив после инсульта, люди не всегда могут вести активный образ жизни. Так, по данным Национального регистра инсульта, 30 процентов людей, перенесших эту болезнь, постоянно нуждаются в помощи, 20 процентов не могут передвигаться самостоятельно.

Раньше диагноз «инсульт» звучал, как приговор. Сегодня все изменилось. Но надо быть внимательными! Важно попасть в так называемое «терапевтическое окно», то есть время обратиться за помощью. Если «скорая» привозит больного в стационар в течение трех часов от появления первых симптомов заболевания, то человек выздоравливает и практически не ощущает последствий инсульта.

Признаки мозгового инсульта:

– возникла внезапная резкая головная боль;

– внезапно появилась невнятная речь;

– возникло непонимание обращённых слов;

– опустился уголок рта;

– появилось двоение перед глазами;

– появилась слабость в руке или ноге.

Срочно вызывайте  «Скорую» и ни в коем случае не ждите, что все само собой пройдет!

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/nedelya_borby_s_insultom_provoditsya_na_stavropole_s_22_oktyabry_97432.html
Фотография к статье Неделя борьбы с инсультом проводится на Ставрополье с 22 октября
Фото: из архива газеты «СП»
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