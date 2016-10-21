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21 октября 2016 г.

Наркодилер с 10 тысячами доз синтетического наркотика задержан в Ставрополе

В Ставрополе полицией задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. При обыске по месту его жительства обнаружены наркотики, средства для их изготовления и расфасовки, а также записи с адресами мест закладок. В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тысяч доз наркотического вещества синтетического происхождения общей массой около одного килограмма. Задержанному, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/narkodiler_s_10_tysyachami_doz_sinteticheskogo_narkotika_zaderzh_97414.html
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