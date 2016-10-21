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21 октября 2016 г.
Забота о ветеранах / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

На Ставрополье продолжается реализация проекта «Во имя Мира на Земле»

На Ставрополье продолжается реализация благотворительного проекта «Во имя мира на Земле», стартовавшего в честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, в числе его организаторов администрация Ставрополя, а также общественная организация «Время Ставрополья», Союз деловых женщин Ставропольского края, филиал Российского государственного социального университета, санаторий «Пятигорский нарзан».

В прошлом году в проекте приняли участие 105 человек – ветераны войны и труда, дети войны, инвалиды. В феврале – марте этого года в санатории «Пятигорский нарзан» отдохнули и получили необходимое лечение 90 человек, из которых почти пятая часть – это участники проекта «Во имя мира на Земле». Большую долю затрат, а это около двух с половиной миллионов рублей, взял на себя коллектив этого санаторного учреждения. И вот на днях «Пятигорский нарзан» вновь принял еще четырнадцать человек, среди которых участник Великой Отечественной войны Петр Михайлович Пащенко из Петровского района, дети войны – почетные граждане Труновского района Галина Гавриловна Жевтяк и Николай Петрович Ерин, ветераны труда – пенсионеры СПК «Колхоз «Родина» Новоалександровского района Надежда Дмитриевна Кораблинова и Любовь Анисимовна Трубицына. Есть среди участников проекта и те люди, семьи которых стали жертвами политических репрессий в Великую Отечественную войну. Это ветераны труда из Труновского района: заведующий амбулаторией пос. им. Кирова Владимир Давыдович Гооге и Эльза Карловна Миронова, много лет проработавшая главным бухгалтером СПК «Мелиоратор». Все они окружены любовью и заботой персонала коллектива санатория. Рядом с ними постоянно находятся волонтеры и журналисты, которые в любое время могут оказать им необходимую помощь, снимают фильм об их пребывании здесь и готовят книгу об этом мероприятии. Санаторий готов принять еще два потока участников проекта, которым также в течение десяти дней предоставят все необходимое лечение, обеспечат культурно-развлекательную программу.

Вера МИНЮКОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/na_stavropole_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_vo_imya_mira_n_97378.html
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