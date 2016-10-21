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21 октября 2016 г.
Ремонтный фильтр / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Министерство ЖКХ Ставрополья провело предварительный отбор подрядчиков для выполнения капремонта жилого фонда

В министерстве ЖКХ края прошло первое заседание комиссии, которая занимается предварительным отбором подрядчиков для выполнения работ по капремонту жилого фонда. В общей сложности было рассмотрено 40 заявок, из них удовлетворено 20. Напомним, новый порядок предусматривает, что в кампанию по капремонту будут вовлекаться только организации, включенные в специализированный реестр. Это позволит максимально исключить риск участия в региональных программах ремонта ненадежных компаний. «У добросовестных подрядчиков по-прежнему есть шанс пройти фильтр. Реестр подрядчиков будет периодически пополняться новыми участниками. В ближайшее время снова будет объявлен прием заявок», – сообщил министр ЖКХ края Роман Марченко.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/ministerstvo_zhkkh_stavropolya_provelo_predvaritelnyy_otbor_podr_97403.html
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