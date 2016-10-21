Малые мощности сахарного завода на Ставрополье сдерживают развитие свекловодства в регионе

Сахарное расширение / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников побывал с рабочим визитом в Изобильненском и Труновском районах. Он посетил ОАО «Ставропольсахар» – единственный в крае завод по переработке сахарной свеклы. В ходе встреч с руководством предприятия обсуждены вопросы увеличения мощностей завода с сегодняшних 600 – 700 тыс. тонн до 2 млн тонн в год. Как отметил агроминистр, недостаточные объемы производства завода являются сдерживающим фактором для развития свекловодства в нашем регионе.

http://www.stapravda.ru/20161021/malye_moschnosti_sakharnogo_zavoda_na_stavropole_sderzhivayut_ra_97396.html