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21 октября 2016 г.

Коллекционировать можно все, даже вокзалы!

В Невинномысске прошла традиционная межрегиональная выставка коллекционеров. Марки, монеты, денежные знаки, раритетные акции, редкие почтовые открытки, самовары, старинная домашняя утварь – все это можно было увидеть на выставке, организованной при поддержке администрации города.

Ну а «мотором» и одним из главных вдохновителей смотра стал председатель правления Северо-Кавказского общества коллекционеров Алексей Черепов, с которым пообщался корреспондент «СП».

– Меня часто спрашивают: что можно коллекционировать? – говорит Алексей Иванович. – Ответ короткий: все! Игрушки, сувенирные магниты, куклы, кружки, морские раковины, географические карты, флаги, дверные ручки – выбор за вами. Есть любители, собирающие… записи шума городов. В общем, фантазия здесь ничем не ограничена.

От себя добавим: оказывается, коллекционировать можно даже вокзалы. Так, один владелец фешенебельных ресторанов в Бостоне и Сан-Франциско собирает старинные английские вокзальчики, которые предназначены к сносу из-за своей нерентабельности. Он оплачивает их демонтаж и отправляет через океан к себе, в Америку.

Как рассказал Алексей Черепов, нередко встречается пренебрежительное отношение к коллекционированию. Это идет от непонимания самой сути явления. Богатство обладателя той или иной коллекции не только в ней самой, но и в… знаниях. Ведь за каждым предметом, будь то простая этикетка от мороженого, марка, конверт или монета, история страны и история самого экспоната.

Объясним на конкретном примере. Недавно в одном из подмосковных городов маститых коллекционеров удивил своими знаниями истории России обыкновенный школьник. Он назубок знал, например, годы царствования всех русских самодержцев. Оказывается, мальчуган увлекся коллекционированием старинных монет и параллельно волей-неволей стал знатоком истории Государства Российского.

Потому-то и радуются коллекционеры со стажем, когда на слеты, выставки, приходят дети, молодежь. Например, школьник собирает шильдики (фирменные эмблемы) от советских машин. Отлично! Юный коллекционер узнает массу интересных фактов из истории отечественного автомобилестроения. Ведь мало кто в курсе, что у легендарной советской легковушки ГАЗ-21 «Волга» (производилась с 1956 по 1970 год) был тропический экспортный вариант с правым рулем! А другой экспортный вариант предусматривал (в 1965 году!) автоматическую коробку передач. Да, были времена…

А что коллекционировали, например, известные люди? Ответ на этот вопрос также расширяет кругозор. Например, французский премьер-министр Эдуард Эррио собирал ресторанные меню. Пушкин незадолго до смерти увлекся собиранием газет. Михаил Булгаков собирал билеты со спектаклей, на которых бывал. Космонавт Юрий Гагарин одним из первых в стране стал коллекционировать кактусы. Жюль Верн собирал карты и путеводители, Артур Конан Дойл коллекционировал рекламные буклеты транспортных контор, пароходных компаний и страховых агентств. Страстью канцлера Бисмарка были градусники. Жорж Сименон собирал телефонные справочники и выбирал оттуда фамилии для героев своих книг.

Кстати, самого Алексея Черепова увлечение коллекционированием сподвигло на… написание книги. Дело в том, что его страсть – значки и знаки комсомола. В собрании председателя общества коллекционеров более трех с половиной тысяч экспонатов. Некоторым значкам без малого сто лет! Так вот, не так давно вместе с соавторами – И.А. Жуковым и Ю.В. Погодаевым – Алексей Иванович написал и издал книгу, которая называется «Знаки и значки комсомола».

Ну и еще несколько интересных фактов. Все мы знаем, что люди, собирающие марки, – это филателисты. А если человек, например, коллекционирует этикетки от спичек? Такие собиратели называются филуменистами, собиратели открыток – филокартистами. Плангонологи – коллекционеры кукол. Гелатофилы собирают обертки от мороженого, а фромологи – этикетки от сыра. Коллекционеры магнитов называются мемомагнетиками. Меморифилия – это собирательство и изучение приглашений, пригласительных билетов, пропусков, мандатов и других документов...

Ну и мало кто из нас не был в свое время конхиофилистом – собирателем морских раковин. Коллекционированием ракушек занимались Альбрехт Дюрер и Эразм Роттердамский. В числе конхиофилистов были король Франции Людовик XIII, король Дании Христиан VI, австрийская императрица Мария-Тереза, российский император Петр I и японский император Хирохито.

Но вернемся в Невинномысск. Здесь ежегодно, весной проходят масштабные слеты коллекционеров. Это серьезное многодневное мероприятие, на которое обычно съезжаются более ста коллекционеров, представляющих многие регионы России. Были также на слетах гости из стран ближнего зарубежья. Программа сбора всегда насыщенна: торжественное открытие, выставка, пресс-конференция, экскурсии по Невинномысску, посещение музеев, картинных галерей и так далее. Уже сейчас идет подготовка к очередному, четвертому по счету слету.

 

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161021/kollektsionirovat_mozhno_vse_dazhe_vokzaly_97330.html
Фотография к статье Коллекционировать можно все, даже вокзалы!
Председатель правления Северо-Кавказского общества коллекционеров Алексей Черепов: «Коллекционировать можно все!»
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