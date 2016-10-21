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21 октября 2016 г.

«Хаски» из Невинномысска – победители хоккейного турнира памяти И.М. Поддубного

Из Ейска юные невинномысские хоккеисты вернулись с победой

В Ледовом дворце Ейска состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Ивана Поддубного. Участие в соревнованиях принимали спортсмены 2008 года рождения и младше из Ставропольского, Краснодарского краев, Ростова-на-Дону, Астрахани. Ставрополье представляли хоккеисты невинномысской команды «Хаски». Эта сборная и стала победителем турнира. А невинномысец Андрей Ткаченко заслужил титул лучшего бомбардира состязаний.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/khaski_iz_nevinnomysska__pobediteli_khokkeynogo_turnira_pamyati__97429.html
Фотография к статье «Хаски» из Невинномысска – победители хоккейного турнира памяти И.М. Поддубного
Из Ейска юные невинномысские хоккеисты вернулись с победой
Из Ейска юные невинномысские хоккеисты вернулись с победой
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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«Хаски» из Невинномысска – победители хоккейного турнира памяти И.М. Поддубного
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