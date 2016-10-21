Фотография к статье «Хаски» из Невинномысска – победители хоккейного турнира памяти И.М. Поддубного
«Хаски» из Невинномысска – победители хоккейного турнира памяти И.М. Поддубного
В Ледовом дворце Ейска состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Ивана Поддубного. Участие в соревнованиях принимали спортсмены 2008 года рождения и младше из Ставропольского, Краснодарского краев, Ростова-на-Дону, Астрахани. Ставрополье представляли хоккеисты невинномысской команды «Хаски». Эта сборная и стала победителем турнира. А невинномысец Андрей Ткаченко заслужил титул лучшего бомбардира состязаний.
А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/khaski_iz_nevinnomysska__pobediteli_khokkeynogo_turnira_pamyati__97429.html
16:06
Фото пресс-службы администрации Невинномысска