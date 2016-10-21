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21 октября 2016 г.

К исправительным работам приговорен житель Невинномысска, обругавший полицейского

В Невинномысске мужчину, изрядно принявшего на грудь, потянуло на подвиги. В одном из общественных мест города дебошир, говоря языком протокола, начал громко выражаться нецензурной бранью. Даже требование сотрудника полиции прекратить противоправное поведение не охладило пыл злоумышленника. Более того, он, опять использовав непечатные выражения, публично оскорбил представителя власти.

Вскоре несдержанному мужчине пришлось отвечать за содеянное. Как сообщил Я. Охильков, помощник мирового судьи судебного участка №2 Невинномысска, учитывая обстоятельства дела (раскаяние, положительная характеристика, отсутствие судимости) орган правосудия постановил: назначить гражданину наказание в виде исправительных работ сроком восемь месяцев. Также из его заработной платы будет удерживаться десять процентов в доход государства.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161021/k_ispravitelnym_rabotam_prigovoren_zhitel_nevinnomysska_obrugavs_97417.html
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