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21 октября 2016 г.
Доступные госуслуги / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Госуслуги через Интернет для жителей Ставропольского края становятся доступнее

Жители Ставрополья могут подтвердить свою личность и зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации для пользования федеральным и краевым порталами «Госуслуги» в 496 центрах. Как отметил министр энергетики, промышленности и связи СК В. Хоценко на совещании в правительстве края, по показателю доступности этих центров Ставрополье находится на 20-м месте среди субъектов России. В регионе создана инфраструктура для пользования электронными сервисами. В рамках программы устранения цифрового неравенства до 2018 года к высокоскоростному Интернету будет подключено 278 населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 10000 человек. В крае реализовано предоставление в электронном виде 161 государственной и 300 муниципальных услуг.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/gosuslugi_cherez_internet_dlya_zhiteley_stavropolskogo_kraya_sta_97406.html
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