Двое жителей Апанасенковского района ограбили знакомого при помощи электрошокера

Двое жителей села Апанасенковского, находясь в гостях у своего знакомого, вначале электрошокером обездвижили хозяина дома, а затем похитили у него 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, ранее судимых местных жителей, которые деньги успели потратить. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161021/dvoe_zhiteley_apanasenkovskogo_rayona_ograbili_znakomogo_pri_pom_97411.html