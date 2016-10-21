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21 октября 2016 г.

Двое жителей Апанасенковского района ограбили знакомого при помощи электрошокера

Двое жителей села Апанасенковского, находясь в гостях у своего знакомого, вначале электрошокером обездвижили хозяина дома, а затем похитили у него 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, ранее судимых местных жителей, которые деньги успели потратить. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/dvoe_zhiteley_apanasenkovskogo_rayona_ograbili_znakomogo_pri_pom_97411.html
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