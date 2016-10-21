Депутаты готовят корректировки в бюджет Ставропольского края

Под председательством Юрия Белого прошло очередное заседание комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. В его работе приняли участие спикер парламента Геннадий Ягубов, первый вице-спикер Дмитрий Судавцов, депутаты, представители краевого правительства.

Члены комитета рассмотрели вопросы, подготовленные на очередное заседание Думы края 27 октября, в числе которых законопроект «О внесении изменений в Закон Ставропольского края» О бюджете Ставропольского края на 2016 год». Как пояснила заместитель председателя ПСК – министр финансов края Лариса Калинченко, предложенные корректировки связаны с изменением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, уточнением плановых показателей поступлений неналоговых и налоговых доходов, в том числе акцизов на ГСМ, из которых формируется дорожный фонд, и акцизов на алкогольную продукцию местных производителей, а также с перераспределением средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета.

В течение недели законопроект был тщательно изучен и рассмотрен депутатами всех семи парламентских комитетов. В ходе работы поступили поправки губернатора к проекту закона, которые были рассмотрены на заседании комитета. Изменения направлены как на увеличение, так и на уменьшение расходов бюджета по ряду отраслей. В законопроекте нашли поддержку традиционно приоритетные направления: лекарственное обеспечение, ряд социальных выплат, сельское хозяйство и промышленность.

В ходе дискуссии депутат Валентин Аргашоков поднял вопрос о компенсации из краевого бюджета части оплаты проезда отдельных категорий граждан в пригородном железнодорожном транспорте. Он отметил, что, учитывая низкий пассажиропоток, регулярное повышение тарифов на проезд неизбежно приводит к увеличению расходов на компенсации, что при нынешнем финансовом положении становится большой дополнительной нагрузкой для казны. Депутаты поддержали предложение председателя Думы СК Геннадия Ягубова об обсуждении этого вопроса с участием перевозчиков до принятия бюджета на следующий год. Уточнив отдельные моменты, парламентарии согласились с корректировками и одобрили законопроект к внесению на очередное заседание Думы.

Также парламентарии одобрили к включению в повестку заседания Думы ряд законопроектов и обсудили план работы комитета на следующий месяц, внеся в него дополнительные мероприятия.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161021/deputaty_gotovyat_korrektirovki_v_byudzhet_stavropolskogo_kraya_97420.html