3,5 миллиона рублей присвоила мошенница в Невинномысске
В дежурную часть отдела полиции Невинномысска обратилась местная жительница. Она поведала, что еще в июне 2013 года одолжила более трех с половиной миллионов рублей своей знакомой. Деньги были нужны заемщице на развитие бизнеса. По уговору, расплатиться бизнесменша должна была в мае 2015 года. Однако кредиторша своих денег не увидела и по сию пору.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой, она была задержана и доставлена в горотдел полиции. По факту совершения мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.