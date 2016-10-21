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21 октября 2016 г.

3,5 миллиона рублей присвоила мошенница в Невинномысске

В дежурную часть отдела полиции Невинномысска обратилась местная жительница. Она поведала, что еще в июне 2013 года одолжила более трех с половиной миллионов рублей своей знакомой. Деньги были нужны заемщице на развитие бизнеса. По уговору, расплатиться бизнесменша должна была в мае 2015 года. Однако кредиторша своих денег не увидела и по сию пору.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой, она была задержана и доставлена в горотдел полиции. По факту совершения мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161021/35_milliona_rubley_prisvoila_moshennitsa_v_nevinnomysske_97427.html
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