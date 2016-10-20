Жительница Ставрополья убила мужа ударом камня по голове

Кровавый конфликт / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Курского района, обвиняемой в убийстве мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, между супругами произошел конфликт. Причиной стало частое употребление спиртных напитков мужчиной. В ходе ссоры подозреваемая ударила мужа камнем по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, и, чтобы скрыть следы преступления, женщина вынесла его тело на улицу. Сейчас уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено прокурору.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161020/zhitelnitsa_stavropolya_ubila_muzha_udarom_kamnya_po_golove_97384.html