«Взгляд в электронное будущее»: третья конференция профессионалов в области цифровых сервисов для государства и общества

20 октября 2016 года в Сочи открылась ежегодная общероссийская конференция «Взгляд в электронное будущее». Организаторами форума традиционно являются комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества и компания «Ростелеком».

Для участия в конференции зарегистрировалось более 400 профессионалов в области цифровых сервисов для решения государственных, экономических и социальных задач, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, научных и образовательных организаций, ИТ-компаний, производителей оборудования и др. Насыщенная деловая программа конференции рассчитана на два дня – 20-21 октября.

На пленарном заседании перед участниками конференции выступили председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова, президент «Ростелекома» Сергей Калугин и заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

В рамках форума министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров проведет заседание совета по региональной информатизации правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Под председательством Людмилы Боковой состоится заседание комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, на котором будет обсуждаться правовое обеспечение реализации проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в ИТ-сфере.

На заседании подгруппы «Интернет+Город» планируется обсудить проект дорожной карты по внедрению индустриального интернета, информатизации различных направлений жизни городов. Подгруппа входит в рабочую группу по использованию сети Интернет в отечественной экономике при формировании ее новой технологической основы и в социальной сфере.

Круглый стол «Умный город» будет посвящен главным образом перспективным проектам в сфере использования ИТ для обеспечения безопасности. В рамках конференции состоится обсуждение итогов и перспектив внедрения государственных информационных систем и услуг, вопросов кадрового потенциала и образования в отрасли ИТ, будущего технопарков в сфере высоких технологий.

На круглом столе «Геоданные и геосервисы» будет рассмотрена проблематика формирования российской инфраструктуры пространственных данных, развития и внедрения информационных технологий на базе алгоритмов обработки геоданных в различных отраслях, важности геоданных для эффективности управления и экономического роста регионов.

«Сегодня новые технологические решения и искусственный интеллект стремительно меняют нашу жизнь. Благодаря им на улицах наших городов становится безопаснее, светлее и чище, мы можем записаться к врачу через интернет и не стоять в очереди на оформление загранпаспорта – достаточно лишь отправить заявление на портал госуслуг. Конференция «Взгляд в электронное будущее» объединяет ведущих экспертов из различных отраслей и представителей федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, чтобы в открытом диалоге найти ответы на острые вызовы и найти новые подходы к их решению», – отметил президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин.

Людмила Бокова, председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, сделала акцент на гуманистическом значении использования ГЧП в ИТ-сфере: «Развитие высоких и информационных технологий всегда должно иметь человеческое измерение: как они улучшают, повышают качество жизни человека. Мы придерживаемся мнения, что государственно-частные и муниципально-частные партнерства могут быть драйверами внедрения ИТ-проектов для решения различных государственных и социальных задач. Государственно-частное партнерство отлично зарекомендовало себя в других отраслях, таких как транспорт, ЖКХ, социальная сфера. Практика показывает, что от реализации тех или иных проектов через механизмы ГЧП в конечном счете выигрывает потребитель, так как он получает наиболее качественный продукт или услугу. Поэтому на конференции мы уделим отдельное внимание обсуждению возможностей законодательной поддержки проектов ГЧП в ИТ-сфере, ведущих нас в электронное будущее, где подавляющее большинство граждан пользуется цифровыми сервисами и услугами».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161020/vzglyad_v_elektronnoe_buduschee_tretya_konferentsiya_professiona_97382.html