Выставка «Айвазовский. К 200-летию» представлена в Ставрополе

Бескрайние морские просторы, волны и грозы, корабли и берега — все, что связано с морем, является основной тематикой в творчестве всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, автора любимого многими «Девятого вала». Теперь у жителей и гостей Ставрополя появилась возможность увидеть картины мастера: в арт-галерее «Паршин» открылась выставка репродукций «Айвазовский. К 200-летию».

Здесь собрано более 50 работ. Каждая — в истинную величину и в раме, которая приближена по форме к оригиналу, часть из них прибыла из Италии специально для выставки. Предоставила файлы репродукций Третьяковская галерея, там еще летом открылась выставка, где собраны подлинники автора. Кстати, именно это культурное событие вызвало в столице большой ажиотаж.

Подобные выставки набирают популярность, уверен и российский живописец, председатель правления Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин. Он отмечает: у людей растет интерес к искусству, что не может не радовать. Ведь посещение выставок и музеев – один из самых важных воспитательных моментов.

Ивана Константиновича Айвазовского (урожденного Ованнеса Айвазяна) любили и продолжают любить и современники, и потомки. За всю жизнь художник написал более шести тысяч полотен. Обладая фотографической памятью, автор по большей части рисовал не с натуры, а восстанавливал сюжеты по схематическим наброскам. Именно он стал основателем русского романтизма в морской пейзажной живописи.

Айвазовский родился и умер в Феодосии, но при этом много путешествовал, бывал и на Кавказе. Кстати, репродукции картин «У берегов Кавказа» и «Улица в Бахчисарае» также представлены в арт-галерее, и ставропольский зритель сможет их увидеть.

Глядя на картины Ивана Айвазовского, как будто сам окунулся в море или хотя бы почувствовал его ни с чем несравнимый запах. А ведь все это не оригиналы. Тем не менее «вживую» увидеть пусть и не подлинные работы — стоит многого. Ведь современные технологии позволяют сделать репродукции на высочайшем уровне.

– Эмоции примерно такие же, хотя, может быть, и нет ощущения руки. Мы рассчитываем на то, что каждый, придя на выставку, захочет почитать об Иване Айвазовском, окунуться в его жизнь. Созерцание великих произведений очень важно для каждого человека, они обогащают наше восприятие мира, – отметил С. Паршин.

Ощутить морское настроение и увидеть работы великого автора ставропольцы смогут до 1 декабря.

http://www.stapravda.ru/20161020/vystavka_ayvazovskiy_k_200letiyu_predstavlena_v_stavropole_97369.html