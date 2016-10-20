ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП

ВТБ получил возможность снизить ставки для компаний малого и среднего бизнеса, участвующих в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ( «Программа 6,5»), реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России.

Благодаря снижению с 1 октября 2016 года комиссии Корпорации МСП за поручительство перед Банком России стоимость кредита для участников «Программы 6,5» теперь составляет 9,6% годовых для среднего бизнеса и 10,6% – для малого (ранее ставки составляли 10% и 11% соответственно).

Комментируя это событие, заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Программа 6,5» – это инструмент реальной поддержки бизнеса, и мы рады, что можем сделать его еще более доступным и эффективным. Снижение комиссии Корпорации МСП – института, созданного государством, – это очередное подтверждение стратегии развития реального сектора экономики. При ранее действовавших ставках мы стали лидерами среди российских банков, заключив более 200 кредитных соглашений на общую сумму более 33 млрд рублей. С обновленными ставками мы рассчитываем, что количество выданных кредитов будет расти и дальше».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161020/vtb_snizhaet_stavki_po_kreditam_dlya_kompaniy_malogo_i_srednego__97394.html