В Северо-Кавказском федеральном университете создадут военную кафедру

В Северо-Кавказском федеральном университете будет создана военная кафедра. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В управлении по информации и связям с общественностью СКФУ напомнили, что с просьбой создать в вузе военную кафедру к Президенту России Владимиру Путину во время его визита на Ставрополье обратились сами студенты.

Ректор СКФУ Алина Левитская сообщила, что вуз готов к созданию нового структурного подразделения. Определено место его размещения и возможный состав преподавателей. На кафедре будет вестись подготовка рядовых (3 семестра) и сержантов (4 семестра). Набор планируется осуществлять из студентов второго курса. Обучение заканчивается двух-трехмесячными военными сборами, где курсанты подтверждают военную специализацию. По завершении сборов они принимают присягу и получают военный билет.

После окончания военной кафедры студент, как уже отслуживший, освобождается от действительной военной службы и получает право поступить на контрактную службу в органы внутренних дел или другие силовые структуры.

http://www.stapravda.ru/20161020/v_severokavkazskom_federalnom_universitete_sozdadut_voennuyu_kaf_97371.html