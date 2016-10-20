Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
20 октября 2016 г.

В Северо-Кавказском федеральном университете создадут военную кафедру

В Северо-Кавказском федеральном университете будет создана военная кафедра. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В управлении по информации и связям с общественностью СКФУ напомнили, что с просьбой создать в вузе военную кафедру к Президенту России Владимиру Путину во время его визита на Ставрополье обратились сами студенты.

Ректор СКФУ Алина Левитская сообщила, что вуз готов к созданию нового структурного подразделения. Определено место его размещения и возможный состав преподавателей. На кафедре будет вестись подготовка рядовых (3 семестра) и сержантов (4 семестра). Набор планируется осуществлять из студентов второго курса. Обучение заканчивается двух-трехмесячными военными сборами, где курсанты подтверждают военную специализацию. По завершении сборов они принимают присягу и получают военный билет.

После окончания военной кафедры студент, как уже отслуживший, освобождается от действительной военной службы и получает право поступить на контрактную службу в органы внутренних дел или другие силовые структуры.

 

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161020/v_severokavkazskom_federalnom_universitete_sozdadut_voennuyu_kaf_97371.html
Фотография к статье В Северо-Кавказском федеральном университете создадут военную кафедру
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ)
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Ставрополь
«Золотой Витязь»: культура – мощный инструмент объединения народов
4 человека пострадали при падении лифта в торговом центре Ставрополя
Счастливчики из «Lucky Jam»: шесть лет танцуем!
В Северо-Кавказском федеральном университете создадут военную кафедру
Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков встретился с студентами в Ставрополе
Образование
Для студентов налоговых специальностей СКФУ провели Дни финансовой грамотности в УФНС по краю
Очный этап Всероссийской национальной премии «Студент года – 2016» пройдет в ноябре в Ставрополе
«День в музее для кадетов» провели в ставропольской «кадетке»
Лицей № 15 Ставрополя отмечает 45-летие
Полуфинальные игры студенческой лиги КВН прошли в СКФУ
Армия
100 юношей стали участниками городского Дня призывника в Ставрополе
В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
Семьи новобранцев получили право на материальную поддержку
В ставропольской кадетской школе имени Ермолова приняли присягу 160 воспитанников
Генерал-полковнику в отставке Евгению Болховитину исполнилось 70 лет

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!