В Невинномысске прошло общее собрание Совета муниципальных образований Ставропольского края

Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» прошло в Невинномысске. Изменения в составе представителей муниципалитетов, входящих в Совет, обсуждение вопроса о назначение членов нового состава Общественной палаты СК, предложения по корректировке и развитию закондательства в области местного самоуправления – повестка дня собрания была весьма насыщенной.

Участие в работе общего собрания Совета муниципальных образваний Ставропольского края приняли губернатор В. Владимиров, председатель Думы СК Г. Ягубов, представители краевых министерств и ведомств.

http://www.stapravda.ru/20161020/v_nevinnomysske_proshlo_obschee_sobranie_soveta_munitsipalnykh_o_97404.html