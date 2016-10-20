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20 октября 2016 г.

В Невинномысске прошло общее собрание Совета муниципальных образований Ставропольского края

Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» прошло в Невинномысске. Изменения в составе представителей муниципалитетов, входящих в Совет, обсуждение вопроса о назначение членов нового состава Общественной палаты СК, предложения по корректировке и развитию закондательства в области местного самоуправления – повестка дня собрания была весьма насыщенной.

Участие в работе общего собрания Совета муниципальных образваний Ставропольского края приняли губернатор В. Владимиров, председатель Думы СК Г. Ягубов, представители краевых министерств и ведомств.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161020/v_nevinnomysske_proshlo_obschee_sobranie_soveta_munitsipalnykh_o_97404.html
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