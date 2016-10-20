Счастливчики из «Lucky Jam»: шесть лет танцуем!

На первых порах, когда шесть лет назад Екатерина Федотова решила организовать танцевальный коллектив «Lucky Jam», все начиналось очень скромно — всего семеро учеников. К тому времени сама Катя была уже достаточно опытной спортсменкой, много лет занимавшейся сначала спортивно-бальными танцами, а затем и хип-хопом, исколесив вдоль и поперек много «танцевальных» городов в России и Европе.

Но лиха беда начало. Постепенно коллектив разрастался, а успешные выступления Екатерины на российском и мировом паркетах привлекали все больше деток и их родителей к занятиям современными спортивными танцами.

Е. Федотова попала в сборную России в 2011 году и сразу же стала бронзовым призером чемпионата Европы в Дании. На протяжении четырех лет она достойно выступала на различных российских и международных форумах, за это время став многократной чемпионкой России, чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира, также завоевав две бронзовые медали мировых форумов.

Не всем замечательным спортсменам удавалось стать настолько же успешными тренерами. У Екатерины Федотовой получилось. Ее личные успехи отчасти и беззаветное наставничество помогли проторить дорогу к пьедесталам ученикам. Воспитанники руководимого ею коллектива становятся многократными чемпионами России в малых группах в различных номинациях, а также в личных выступлениях.

Первыми чемпионами Европы становятся Женя Шегай и Данил Каргин в номинации «паппинг, дуэт» (Словения, 2012-й год). Эстафету подхватили юниоры — малая группа, 6 человек (Саша Духина и Настя Федотова; Саша Пустовалова и Данил Каргин; Леша Залевский и Лера Комышева), которые летом 2014 года выиграли чемпионат Европы в Римини (Италия), а осенью того же года стали вице-чемпионами мира в Бохуме (Германия).

В 2016 году в Остраве (Чехия) в категории «дети, девочки» Мария Запенкова становится чемпионкой Европы по хип-хопу, а в паре с Семеном Вакаловым — вице-чемпионкой в номинации «паппинг». Кроме того в ее активе серебряная медаль в категории «соло, паппинг».

Огромную помощь оказывают Кате родители Юрий Михайлович и Наталья Геннадьевна. Вместе они организовывают ежегодный танцевальный турнир «Dance Way» , который с каждым годом становится все более популярным и собирает на паркете сотни танцоров не только Ставропольского края, но и всей России.

Растет популярность танцевального коллектива — и его воспитанники все чаще выступают на различных площадках города и края, демонстрируя свое мастерство. Растет и реноме его руководителя. Екатерина получает лицензию судьи первой категории, и ее приглашают на различные танцевальные форумы, включая чемпионат России и Всемирную олимпиаду.

Сейчас около сотни танцоров занимаются в двух залах с паркетом и зеркалами в великолепных условиях (раздевалки для мальчиков и девочек, комната отдыха для родителей). В аграрном университете создана группа студентов «Lucky students», где ребята с удовольствием занимаются под руководством Екатерины. Есть и первые успехи: ее подопечные стали победителями конкурса «Студенческая весна». К слову, две воспитанницы Федотовой уже сами стали тренерами. Это Алина Череватова и Анастасия Федотова, познающие азы танцевально-воспитательной работы. Кроме спортивных достижений на счету коллектива много других славных дел. Он принимает участие в благотворительной акции «Спорт — детям, движение – жизнь», призванной оказывать помощь больным детям.

Коллектив «Ставрополки» от души поздравляет «Lucky Jam» с «некруглой» датой и желает его воспитанникам новых побед.

http://www.stapravda.ru/20161020/schastlivchiki_iz_lucky_jam_shest_let_tantsuem_97372.html