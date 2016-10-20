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20 октября 2016 г.

Пьяный мужчина убил ломом своего товарища в Минераловодском районе

Жителя Минераловодского района обвиняют в убийстве знакомого. По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он во дворе своего дома поссорился со знакомым и ударил его ломом по голове. Мужчина скончался на месте происшествия, а преступник спрятал тело в канализационный люк, расположенный на территории дома. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161020/pyanyy_muzhchina_ubil_lomom_svoego_tovarischa_v_mineralovodskom__97389.html
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