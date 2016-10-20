Во вторник состоялось заседание комитета Думы края по социальной и молодежной политике, образованию, науке и средствам массовой информации под председательством Валентины Муравьевой. Был рассмотрен ряд вопросов, среди которых проект краевого закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2017 год».

Докладчик, министр труда и соцзащиты СК Иван Ульянченко, проинформировал, что законопроект нужен для определения размера социальной доплаты к пенсиям, что предусмотрено федеральным законом «О государственной социальной помощи». Прожиточный минимум пенсионера на следующий год высчитывали исходя из размера этого показателя в текущем году (это 7524 рубля) и индекса роста потребительских цен на 2017 год, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития РФ, который составляет 106 процентов. Путем перемножения этих двух показателей получили 7975 рублей – именно столько составит прожиточный минимум пенсионера на 2017 год.

И. Ульянченко отметил, что социальная доплата к пенсии выплачивается Пенсионным фондом неработающим пенсионерам из федерального бюджета, а потому не потребует дополнительной нагрузки на краевой бюджет. Размер доплаты определяется следующим образом: все социальные выплаты и пенсия, которую получает пенсионер, складываются, и если сумма оказывается ниже прожиточного минимума, начисляется доплата, компенсирующая эту разницу. Как прозвучало, на 1 сентября текущего года в Ставропольском крае такую доплату получали около 91 тысячи пенсионеров. При этом средний показатель доплаты составлял 1684 рубля. Депутаты комитета поддержали этот законопроект единогласно. Теперь он будет вынесен на очередное заседание краевой Думы.

Также участники заседания рассмотрели проект поправок в бюджет Ставропольского края. По закону, для принятия поправок с ними должны ознакомиться и принять на своих заседаниях все комитеты Думы. Поправки предполагают уменьшение бюджета края на 33730,8 тысячи рублей. Депутаты ознакомились с информацией и приняли ее к сведению. Был рассмотрен и целый ряд технических вопросов, касающихся изменений, необходимых для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Они все также были приняты депутатами единогласно.

http://www.stapravda.ru/20161020/prozhitochnyy_minimum_pensionera_v_stavropolskom_krae_na_2017_go_97375.html