Полицейские Андроповского и Кочубевского районов присоединились к акции «Работайте, братья!»

Сотрудники полиции Андроповского и Кочубеевского районов присоединились к Всероссийской акции «Работайте, братья!». Напомним, акция посвящена памяти Героя России, дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук боевиков, но оставшегося верным присяге до последних мгновений своей жизни.

Инструктаж сотрудников отдела ГИБДД Андроповского района начался с минуты молчания в память о Герое. Затем стражи правопорядка наклеили на свои служебные автомобили стикеры с надписью «Работаем, братья!». Это последний призыв мужественного полицейского, обращенный к коллегам.

А в Кочубеевском районе к акции, организованной сотрудниками полиции, присоединились волонтеры Центра молодежной поддержки «Пегас». Водителям и пешеходам вручили стикеры, а также листовки, повествующие о подвиге Магомеда Нурбагандова.

http://www.stapravda.ru/20161020/politseyskie_andropovskogo_i_kochubevskogo_rayonov_prisoedinilis_97379.html