На Ставрополье судят полицейского, выбивавшего кулаками показания из задержанных
В Кочубеевском районе бывший полицейский предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в феврале 2014 года оперуполномоченный отдела МВД России по Кочубеевскому району совместно с коллегами применил физическое насилие к двум гражданам, доставленным в отдел, причинив им телесные повреждения. Изначально мужчина скрылся от следствия и находился в федеральном розыске. Однако в марте текущего года был задержан. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.