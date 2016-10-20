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Обвиняется в превышении полномочий / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

На Ставрополье судят полицейского, выбивавшего кулаками показания из задержанных

В Кочубеевском районе бывший полицейский предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в феврале 2014 года оперуполномоченный отдела МВД России по Кочубеевскому району совместно с коллегами применил физическое насилие к двум гражданам, доставленным в отдел, причинив им телесные повреждения. Изначально мужчина скрылся от следствия и находился в федеральном розыске. Однако в марте текущего года был задержан. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161020/na_stavropole_sudyat_politseyskogo_vybivavshego_kulakami_pokazan_97388.html
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