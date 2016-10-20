Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков встретился с студентами в Ставрополе

Форум «Золотой Витязь» подарил студентам-гуманитариям Северо-Кавказского федерального университета интересную познавательную встречу с главным редактором «Литературной газеты», писателем, драматургом, киносценаристом Юрием Поляковым. Его коллега поэт и драматург Константин Скворцов, представляя гостя, заметил: в будущем литературоведы обязательно найдут определение творчеству Юрия Полякова.

Во время разговора с молодежью Юрий Михайлович поделился воспоминаниями о своем пути в большую литературу, привел много интересных автобиографических примеров.

Прежде всего гость рассказал об истории старейшего в России издания, напомнив: «Литературная газета» – детище Пушкина и Дельвига. В словах Полякова чувствовалось, насколько бережно он относится к перешедшему в его руки уникальному наследию и как ему важно, чтобы газета не теряла своего лица, просвещала и образовывала людей. Юрий Поляков читал «Литературку» еще школьником, потом в студенческие годы, она сопровождала будущего редактора на всех этапах творческого пути.

– «Литературная газета» – источник достаточно объективной культурологической информации, – пояснил Ю. Поляков. – Несмотря на то, что у газеты своя политика (все-таки издание интеллектуально-патриотическое), мы не боимся полемизировать на актуальные темы, вводим читателей в проблематику современных споров.

Гость заметил, что редакция прилагает немало усилий, чтобы сохранить правила использования и богатство русского языка в журналистике. По мнению писателя, сегодня развивается процесс «таблоидизации» стиля, когда в лексике пишущего используется, как правило, ограниченный набор слов, среди которых значительная часть – иностранные.

– Когда я пришел в газету в качестве редактора, под страхом увольнения запретил журналистам употреблять конструкцию «в Украине» и нецензурную лексику, – рассказывал Ю. Поляков о закулисной жизни издания. – Кстати, сегодня в целях сохранения русского языка от ненужных заимствований, мы решили публиковать в газете фотографии вывесок, наклеек, рекламы – наиболее вопиющие примеры издевательства над русским языком. Каждый из нас, согласно закону «О государственном языке» имеет право оспорить в суде использование иностранной лексики. И мы это будем делать.

После яркой презентации «Литературной газеты» вполне логично прозвучал вопрос от будущих журналистов: как попасть в штат. Юрий Поляков посоветовал искать в жизни края темы, которые представят интерес для газеты и выступить в роли внештатного автора «Литературки». Если профессиональный уровень устроит издание, то есть шанс попасть состав постоянных сотрудников. По мнению Полякова, путь в большую журналистику тернист, он требует кропотливой работы в профессии. Кстати, говоря о современном поколении, Юрий Михайлович заметил, что уровень знаний выпускников гуманитарных вузов не вызывает особой радости.

– К нам периодически приходит устраиваться молодежь, когда начинаешь с ними говорить, понимаешь — знаний мало, уж не знаю кто виноват образовательные ли программы или сами выпускники, но это факт.

Отвечая на вопросы слушателей, Поляков приоткрыл еще одну интересную сторону творчества. Он рассказал о процессе создания сценария, проанализировал разницу между романом, как литературным жанром, и «прозой для кино». Тут обязательно нужно немного отступить от темы и сказать, что за несколько лет пять пьес Ю. Полякова представлены на сцене Ставропольского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. А последний спектакль «Чемоданчик» недавно показан в рамках форума «Золотой витязь» и очень понравился зрителям.

– Сценарист — это отдельная профессия и прозаику работать в параллели со сценарным делом опасно, потому что перестраиваются мозги. Очень сложно перевести роман, который существует вербально, в цепочку зрительных эпизодов. Ведь прозаику хочется потащить в кино все, а сценарист понимает, что актер вот этот огромный абзац текста передаст одним жестом. А вообще, к экранизации произведений я уже давно отношусь, как к стихийному бедствию, – заметил он, – единственный в этом плюс — реклама: люди посмотрят фильм и захотят почитать оригинал. При советской власти у сценариста и автора первоисточника было больше права. Например, известен случай, когда первая экранизация знаменитого романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» осталась лежать на полке. Все потому, что автор посмотрел фильм и высказал свое недовольство. Поэтому, когда говорят, что при советской власти многие фильмы не допускали к просмотру — это неточная мысль. По идейным соображениям на полку уходило примерно десять процентов картин, остальные были творческими неудачами. У сегодняшних авторов таких возможностей нет...

Слушали Юрия Полякова с интересом. Было видно, что он вдохновил молодежь, дал хороший стимул задуматься.

http://www.stapravda.ru/20161020/glavnyy_redaktor_literaturnoy_gazety_yuriy_polyakov_vstretilsya__97361.html