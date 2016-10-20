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20 октября 2016 г.

Гандбол: ставропольский «Динамо-Виктор» обыграл одноклубников Челябинска

Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» выиграли на выезде у одноклубников Челябинска

В очередном туре чемпионата России мужской гандбольной суперлиги в Челябинске ставропольский «Динамо-Виктор» сошелся с местными одноклубниками. После победы над «Сунгулью» — командой из середины таблицы — встреча с аутсайдером чемпионата, не имевшем в активе побед, по-видимому, представлялась нашим игрокам более легкой. Но закидать соперников шапками не получилось.

Хозяева начали активно и на удар отвечали ударом. Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился с минимальным перевесом ставропольцев — 14:13. Во второй половине игры команды продолжили обмениваться голами и до последней пятиминутки счет держался равный. Однако, удачные действия игроков гостей Дениса Мирзоева и вратаря Антона Заболотского в концовке встречи предопределили результат матча — 26:23 в нашу пользу. Лучшим игроком встречи в составе гостей стал Виталий Мазуров, на счету которого семь забитых мячей.

Главный тренер «Динамо-Виктор» Сергей Кленов пояснил, что после тяжелой игры с «Сунгулью» у ребят был заметен физический и эмоциональный спад. Хорошо, что вовремя смогли саккумулировать все силы и вырвать победу.

Имея пять побед в семи играх, «Динамо-Виктор» замыкает тройку лидеров в турнирной таблице.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161020/gandbol_stavropolskiy_dinamoviktor_obygral_odnoklubnikov_chelyab_97373.html
Фотография к статье Гандбол: ставропольский «Динамо-Виктор» обыграл одноклубников Челябинска
Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» выиграли на выезде у одноклубников Челябинска
Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» выиграли на выезде у одноклубников Челябинска
Фото пресс-службы ГК «Динамо-Виктор»
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