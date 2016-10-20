4 человека пострадали при падении лифта в торговом центре Ставрополя

Вечером 19 октября в Ставрополе на проспекте Карла Маркса в торговом комплексе «Европейский» произошло аварийное торможение лифта. Информация о происшествии поступила дежурным МЧС в 20-32.

Как оказалось, в строящемся крыле торгового комплекса обрушился грузовой лифт. В нем помимо груза находились четыре человека. По предварительным данным это рабочие строящегося здания, сообщили в пресс-службе ПАСС СК. В момент аварии они поднимались вверх, когда на высоте третьего этажа лифт резко пошел вниз. На нулевом этаже пострадавших живых, но с многочисленными переломами, вытащили из лифта коллеги. А подоспевшие спасатели погрузили в карету «Скорой помощи». В тяжелом состоянии пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №4.

По одной из версий, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности. Как рассказали в пресс-службе МЧС края, по предварительной информации лифт не был введен в эксплуатацию. На месте проводятся следственные мероприятия, работают представители Ростехнадзора.

http://www.stapravda.ru/20161020/4_cheloveka_postradali_pri_padenii_lifta_v_torgovom_tsentre_stav_97376.html