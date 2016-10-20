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20 октября 2016 г.

19 октября в России праздновался День следователей-криминалистов

В России 19 октября отпраздновали День образования службы криминалистики в органах Следственного комитета РФ.

Как показывает статистика, за прошедшие девять месяцев на территории Ставропольского края зарегистрировано 108 убийств, раскрываемость которых составила 84,3 %, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. Практически сто процентов составила раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших. Установлены все лица, совершившие в этом году изнасилования. Немаловажным в деятельности следователей-криминалистов является работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. С 2011 года следователями-криминалистами раскрыто 690 преступлений, среди которых 76 убийств.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161020/19_oktyabrya_v_rossii_prazdnovalsya_den_sledovateleykriminalisto_97391.html
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