19 октября в России праздновался День следователей-криминалистов

В России 19 октября отпраздновали День образования службы криминалистики в органах Следственного комитета РФ.

Как показывает статистика, за прошедшие девять месяцев на территории Ставропольского края зарегистрировано 108 убийств, раскрываемость которых составила 84,3 %, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. Практически сто процентов составила раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших. Установлены все лица, совершившие в этом году изнасилования. Немаловажным в деятельности следователей-криминалистов является работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. С 2011 года следователями-криминалистами раскрыто 690 преступлений, среди которых 76 убийств.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161020/19_oktyabrya_v_rossii_prazdnovalsya_den_sledovateleykriminalisto_97391.html