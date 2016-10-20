16 миллионов рублей пени за долги по услугам ЖКХ начислено жителям Ставрополя в 2016 году

Долги населения за коммуналку остаются одной из актуальных проблем. В частности,за январь-сентябрь этого года управляющими компаниями Ставрополя начислено и предъявлено жителям города к оплате около 16 миллионов рублей пени по всем жилищно-коммунальным услугам, сообщает СГРЦ. В расчетном центре уточняют, что управляющие компании имеют право обратиться в суд.

Напомним, что с января 2016 года действуют новые санкции для неплательщиков. Задержка платы за коммунальные ресурсы на месяц для физлиц теперь не критична, и добросовестные потребители по каким-то причинам (например, отъезд или болезнь) пропустившие платеж, смогут безболезненно вернуться к своевременному внесению платежей. Но при сохранении долга со второго месяца размер пеней составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а вот с 91-го дня просрочки пени вырастут уже в 2,5 раза до 1/130 ставки.

Генеральный директор СГРЦ Светлана Фомина прокомментировала: «Ошибочно думать, что пени в таком размере – это «аппетиты» коммунальщиков. Подобные действия управляющей компании являются вынужденной мерой. Ведь и самим УК тянуть с платежами за поставленные в дом ресурсы совсем нежелательно: законодательство обязало их расплачиваться вовремя, для них просрочка уже с самого первого дня грозит штрафными санкциями от поставщиков ресурсов».

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161020/16_millionov_rubley_peni_za_dolgi_po_uslugam_zhkkh_nachisleno_zh_97400.html