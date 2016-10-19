Житель Ставрополя обманул на 35 тысяч рублей покупателя-сибиряка
Сотрудниками отдела полиции Управления МВД РФ по Ставрополю задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий. Установлено, что местный житель разместил в Интернете объявление о продаже запчастей. В ходе телефонного разговора злоумышленник убедил покупателя-сибиряка перевести заранее в качестве оплаты 35 тысяч рублей на его банковскую карту. Однако сибиряк так и не дождался обещанных запчастей. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161019/zhitel_stavropolya_obmanul_na_35_tysyach_rubley_pokupatelyasibir_97322.html
06:03
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