ВТБ финансирует экспортера оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин по ставке 9% годовых

Банк ВТБ заключил первое кредитное соглашение с компанией-экспортером по дополнительно сниженной ставке в 9% годовых. Такая возможность есть на данный момент только у ВТБ, благодаря соглашению, подписанному на Восточном экономическом форуме с АО «Российский экспортный центр» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Финансирование банка получила «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ГК «ПКНМ»), производитель и экспортер оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Кредит в размере 140 млн рублей сроком на 3 года по ставке 9% годовых группа компаний направит на приобретение сырья для изготовления продукции.

Комментируя это событие, заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Программа кредитования компаний-экспортеров по ставке 9% годовых создает дополнительные благоприятные условия для развития отечественного бизнеса и его усиления в мире. Тем приятнее, что первое кредитное соглашение по новым условиям заключено именно с компанией – экспортером оборудования. Это доказывает широкий технический потенциал отечественных промышленных разработок на международной арене».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161019/vtb_finansiruet_eksportera_oborudovaniya_dlya_bureniya_neftyanyk_97364.html