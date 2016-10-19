В Пятигорске прошли первенства Ставропольского края по самбо и боевому самбо

В спорткомплексе пятигорского завода «Импульс» прошли открытые краевые первенства по борьбе самбо среди юношей до 12 лет и боевому самбо среди юношей старше 12 лет. В обоих турнирах участвовали около 300 юных спортсменов из нашего края, а также Дагестана, Чечни и Калмыкии.

С наградами вернулись с этих соревнований воспитанники спортклуба «Борец» поселка Солнечнодольска. Среди детей 2007 – 2009 годов рождения Лариса Атоян заняла третье место в весовой категории до 24 кг, а Егор Цой стал вторым в весе до 30 кг. Они тренируются под руководством мастера спорта по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

http://www.stapravda.ru/20161019/v_pyatigorske_proshli_pervenstva_stavropolskogo_kraya_po_sambo_i_97336.html