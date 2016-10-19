В Невинномысске прошла донорская акция в поддержку четырёхлетнего Акима
В Невинномысске помощь больным детям является одним из приоритетов деятельности не только специализированных организаций, но и муниципалитета. С этой целью около десяти лет функционирует созданный по решению администрации городской благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество». Нередко с инициативой оказать поддержку тяжелобольным детям выходят трудовые коллективы. Так, в филиале ПАО «РусГидро» – Каскад Кубанских ГЭС прошла шестнадцатая донорская акция. В этот раз она была организована в поддержку четырёхлетнего жителя Невинномысска Акима.
У малыша диагностирована симптоматическая фокальная эпилепсия, ему нужны средства для дополнительного обследования и лечения. Инициативу гидроэнергетиков поддержали сотрудники подрядных организаций и жители города. Принять участие в акции пожелали 49 человек.
Перед сдачей крови они заполнили анкеты, прошли необходимое медицинское обследование, после которого к донорству было допущено 38 участников. Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, забор крови проводила специализированная выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови.
Все средства, выплачиваемые донорам в качестве компенсации на питание, были направлены на лечение Акима. Итоговая сумма составила 17 000 рублей.
Собранная же в ходе акции кровь может использоваться при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и т.д.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска