В Невинномысске прошла донорская акция в поддержку четырёхлетнего Акима

В Невинномысске помощь больным детям является одним из приоритетов деятельности не только специализированных организаций, но и муниципалитета. С этой целью около десяти лет функционирует созданный по решению администрации городской благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество». Нередко с инициативой оказать поддержку тяжелобольным детям выходят трудовые коллективы. Так, в филиале ПАО «РусГидро» – Каскад Кубанских ГЭС прошла шестнадцатая донорская акция. В этот раз она была организована в поддержку четырёхлетнего жителя Невинномысска Акима.

У малыша диагностирована симптоматическая фокальная эпилепсия, ему нужны средства для дополнительного обследования и лечения. Инициативу гидроэнергетиков поддержали сотрудники подрядных организаций и жители города. Принять участие в акции пожелали 49 человек.

Перед сдачей крови они заполнили анкеты, прошли необходимое медицинское обследование, после которого к донорству было допущено 38 участников. Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, забор крови проводила специализированная выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови.

Все средства, выплачиваемые донорам в качестве компенсации на питание, были направлены на лечение Акима. Итоговая сумма составила 17 000 рублей.

Собранная же в ходе акции кровь может использоваться при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и т.д.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161019/v_nevinnomysske_proshla_donorskaya_aktsiya_v_podderzhku_chetyrek_97344.html