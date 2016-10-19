В храме Пятигорска молодежь познакомилась с творчеством писателя Андрея Губина

В Молодежном центре Спасского собора Пятигорска прошли традиционные Губинские чтения. Организаторы, – епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством и пятигорская библиотека имени Андрея Губина, – пригласили к разговору о творчестве знаменитого земляка не только историков и краеведов, а и школьников Кавминвод.

Открывая встречу, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт напомнил участникам о значении творчества Андрея Губина для казачества. Главное произведение писателя, – роман «Молоко волчицы», охватывающее век отечественной истории, – может служить для молодежи своеобразным учебником по истории и культуре казачества.

За время Губинских чтений ребята познакомились с биографией писателя-земляка, воспоминаниями о нем, увидели театрализованные постановки по мотивам его произведений, услышали казачьи песни.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии

http://www.stapravda.ru/20161019/v_khrame_pyatigorska_molodezh_poznakomilas_s_tvorchestvom_pisate_97359.html