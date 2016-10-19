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19 октября 2016 г.

В Ессентуках прошел конкурс профессионального мастерства инвалидов

Второй открытый краевой конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью состоялся на базе Ессентукского Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Состязания по четырем профессиям организовало министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края при спонсорской поддержке 38 действующих на территории региона организаций и индивидуальных предпринимателей.

В результате лучшим портным жюри признало Анатолия Бабченко из Новопавловска; в номинации «Ландшафтный дизайн» победил Артем Нафанаилов из Минеральных Вод. Лучшим резчиком по дереву признали Сергея Микова из города Печоры Псковской области, а в номинации «Системный администратор» победил Идрис Ужахов из Назрани.

Призеры конкурса будут представлять Ставропольский край на Втором национальном чемпионате профессионального мастерства инвалидов «Абилимпикс», который пройдет 18-20 ноября в Москве.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161019/v_essentukakh_proshel_konkurs_professionalnogo_masterstva_invali_97356.html
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