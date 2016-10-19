Счетчики тепла в многоквартирных домах должны обслуживаться специалистами

Большинство многоквартирных домов в Ставрополе оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Однако нередкими остаются вопросы от читателей по поводу необходимости установки этих счетчиков. Главная претензия многих горожан заключается в том, что в плане экономии им ничего не удалось выгадать.

Отметим, что собственники помещений в домах с общими счетчиками тепла оплачивают услугу «отопление» по факту потребления и только в отопительный сезон. По словам руководителя Ставропольского городского расчетного центра Светланы Фоминой, общий анализ показывает, что плата за отопление по приборному учету в большинстве случаев меньше, чем по нормативам.

«Однако важно понимать, что счетчик сам по себе тепло не экономит, а только считает. Смысл установки прибора учета – увидеть, сколько ресурса реально потребляет дом и что можно сделать, чтобы потребление было меньше, – подчеркивает С. Фомина. – В Ставрополе есть немало примеров, когда собственники, оценив объемы потребляемого тепла, предприняли меры по повышению энергоэффективности дома и в итоге добились ощутимого снижения цифр в платежках. Опыт показывает – уменьшить теплопотребление и минимизировать потери можно за счет приведения в порядок сетей, уплотнения и утепления окон и дверей, установки регулировочных кранов у отопительных приборов и т.д. Кроме того, значительно экономить помогают автоматические регуляторы на общедомовых приборах учета. Автоматика позволяет оперативно регулировать подачу тепла в связи с погодой на улице, повышая или понижая температуру в доме. Тем самым, удается избежать пресловутых «перетопов».

Вместе с тем нельзя не сказать, что корректное выставление счетов возможно только в случае исправной работы счетчика. А прибор учета тепла – это сложное и дорогостоящее оборудование, которое требует обслуживания специалистами, имеющими на это допуски. «В очередной раз повторю, что здесь также решающая роль принадлежит жильцам многоквартирных домов. К сожалению, зачастую они не желают дополнительно платить за обслуживание приборов учета. А ведь стоит счетчику выйти из строя, как в платёжках появляются «непонятные» цифры», – добавляет С. Фомина.

К слову, в конце прошлого отопительного сезона в Ставрополе были отмечены случаи некорректных начислений оплаты за тепло. Реакцией на жалобы горожан стали перерасчеты. Однако выяснилось, что приборы учета в ряде домов не получали должного обслуживания, что и привело к сбоям в показаниях.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161019/schetchiki_tepla_v_mnogokvartirnykh_domakh_dolzhny_obsluzhivatsy_97368.html