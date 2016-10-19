Розничный филиал ВТБ в СКФО принял участие в ярмарке выходного дня в ЖК «Гармония»

Розничный филиал ВТБ в СКФО принял участие в ярмарке выходного дня, которую организовала на территории ЖК «Гармония» Строительная группа «Третий Рим».

На ярмарке для всех желающих ознакомиться с жилым районом и представленными к продаже форматами недвижимости была организована экскурсия по «Гармонии». Тех, кого заинтересовала возможность приобретения жилья в ипотеку, проконсультировали по всем вопросам присутствующие на мероприятии сотрудники розничного филиала ВТБ в СКФО.

Руководитель розничного филиала ВТБ в СКФО Татьяна Погорелова отметила: «Сотрудничество с застройщиками – это основная задача, которая стоит перед нами в ипотечном сегменте. Совместные акции и ярмарки дают дополнительную возможность поддерживать партнерские отношения».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161019/roznichnyy_filial_vtb_v_skfo_prinyal_uchastie_v_yarmarke_vykhodn_97355.html