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19 октября 2016 г.

Очный этап Всероссийской национальной премии «Студент года – 2016» пройдет в ноябре в Ставрополе

В середине ноября на базе Северо-Кавказского федерального университета пройдет очный этап Всероссийской национальной премии «Студент года – 2016». Участниками станут около 200 студентов со всей России.

«Студент года» – первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Главная цель конкурса – поддержка студентов, имеющих особые достижения в науке, творчестве, спорте, журналистике, молодежной политике, общественной деятельности. Ребята будут соревноваться в 13 номинациях, которые определят самых творческих, спортивных и активных студентов. В этом году организаторы добавили возможность участия студентов профессиональных образовательных организаций, выделив для них специальные номинации, а также для иностранцев, которые учатся в российских вузах.

Премия проходит в три этапа. Региональный уже пройден, его победители рекомендованы к участию во втором, всероссийском заочном этапе, который близится к завершению. До 25 октября члены экспертного совета отберут не более 25 студентов в каждой конкурсной номинации для участия в третьем, очном этапе. Участникам второго этапа в Ставрополе предстоит выступить с самопрезентацией, пройти конкурс публичных выступлений на актуальную тему и проявить себя в деловой игре. Гран-при получит обладатель высоких результатов в учебе, достижений в научно-исследовательской и общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, успешно реализовавший собственный проект. Побороться за звание «Студент года – 2016» смогут студенты очной формы обучения высших и средних профессиональных учебных заведений, представители студенческих объединений и организаций, лидеры советов обучающихся. В этом году расширены возрастные границы для претендентов: с 14 до 30 лет, а не с 18 до 25, как было ранее.

По словам председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, идея премии всероссийского уровня нашла поддержку в Министерстве образования и науки РФ несколько лет назад. Отборочные этапы проводятся более чем в 50 регионах России. Каждый год финал проходит в одном из субъектов РФ. В этот раз итоги будут подведены в Международный день студента — 17 ноября. Организаторами акции в Ставрополе выступают Министерство образования и науки РФ, Российский союз Молодежи, Центр студенческих программ РСМ, Северо-Кавказский федеральный университет, Адыгейский государственный университет. Мероприятие пройдет в рамках программы «Студенческие инициативы СКФУ» и аналогичной – Адыгейского госуниверситета.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161019/ochnyy_etap_vserossiyskoy_natsionalnoy_premii_student_goda__2016_97353.html
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