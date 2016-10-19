Недвижимость на Ставрополье уже продают как «Товар дня»

Масштабное строительство на Ставрополье привело к тому, что предложение на рынке недвижимости превысило покупательский спрос. Ситуация заставляет застройщиков внедрять новые маркетинговые инструменты, предлагать покупателям более выгодные условия покупки.

Значительно изменились и предпочтения покупателей. В последнее время стали чаще покупать двухкомнатные квартиры, в то время как ранее отдавали предпочтения «однушкам». Растёт спрос на бюджетные дома с земельными участками: таунхаусы и флэтхаусы. В настоящее время данный тип товаров стал доступнее и по цене сопоставим со средней стоимостью трёхкомнатной квартиры. Наметилась тенденция роста популярности жилья с ремонтом. В полной мере на Ставрополье данную концепцию реализовала Строительная группа «Третий Рим», которая предлагает к покупке жильё не только с ремонтом, но и мебелью в концепции «Заходи и живи».

В поисках новых методов продвижения застройщики заимствуют идеи у крупных сетевых супермаркетов, предлагая недвижимость по привлекательным ценам в рамках акции «Товар дня».

Одной из первых в Ставропольском крае компаний-застройщиков идею «Товара дня» реализовала Строительная группа «Третий Рим». На официальном сайте компании ежедневно публикуется список конкретных бъектов недвижимости в жилом районе «Гармония» по специальным, сниженным ценам. Чтобы воспользоваться выгодным ценовым предложением клиент в течение 24 должен забронировать понравившийся товар, а в последующие 7 дней внести задаток.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161019/nedvizhimost_na_stavropole_uzhe_prodayut_kak_tovar_dnya_97362.html