Началась реконструкция центральных улиц Георгиевска

Более 40 миллионов рублей выделили из краевого бюджета на реконструкцию двух центральных магистралей Георгиевска – улиц Лермонтова и Ленина. На эти средства восстановят более пяти километров дорожного покрытия, отремонтируют тротуары, заменят бордюры.

Как заверил глава администрации города Георгиевска Евгений Моисеев, основной объем ремонтных работ будет выполнен до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации.

Учитывая и то, что в этом году в Георгиевске еще на 20 миллионов рублей отремонтировали прилегающие к многоквартирным домам внутриквартальные дороги, облик города в 2016-м заметно преобразится.

http://www.stapravda.ru/20161019/nachalas_rekonstruktsiya_tsentralnykh_ulits_georgievska_97358.html