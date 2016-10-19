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19 октября 2016 г.

На Ставрополье продлят налоговые каникулы ещё на 2 года

В рамках очередного заседания правительства Ставропольского края под председательством губернатора Владимира Владимирова был утвержден проект закона о продлении на территории региона «налоговых каникул» для предпринимателей еще на 2 года.

В целях государственной поддержки предлагается сохранить «нулевую» налоговую процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Думы Ставропольского края.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161019/na_stavropole_prodlyat_nalogovye_kanikuly_esche_na_2_goda_97366.html
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