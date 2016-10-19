На Ставрополье продлят налоговые каникулы ещё на 2 года
В рамках очередного заседания правительства Ставропольского края под председательством губернатора Владимира Владимирова был утвержден проект закона о продлении на территории региона «налоговых каникул» для предпринимателей еще на 2 года.
В целях государственной поддержки предлагается сохранить «нулевую» налоговую процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения.
Законопроект будет передан на рассмотрение в Думы Ставропольского края.
Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161019/na_stavropole_prodlyat_nalogovye_kanikuly_esche_na_2_goda_97366.html
15:06