На Ставрополье продлят налоговые каникулы ещё на 2 года

В рамках очередного заседания правительства Ставропольского края под председательством губернатора Владимира Владимирова был утвержден проект закона о продлении на территории региона «налоговых каникул» для предпринимателей еще на 2 года.

В целях государственной поддержки предлагается сохранить «нулевую» налоговую процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Думы Ставропольского края.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161019/na_stavropole_prodlyat_nalogovye_kanikuly_esche_na_2_goda_97366.html