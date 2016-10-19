Лицей № 15 Ставрополя отмечает 45-летие

Первая – в Юго-Западном / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

19 октября лицей № 15 г. Ставрополя отмечает 45-летие. В далеком 1971 году приняла в свои классы сотни девчонок и мальчишек самая первая школа, построенная в новом тогда Юго-Западном микрорайоне краевого центра. За прошедшие десятилетия выпущено несколько тысяч учеников, ставших достойными гражданами нашей великой страны. Главным девизом коллектива с первого дня стало заботливое внимание к каждому учащемуся. В 1998-м школа обрела статус лицея, свои герб и гимн.

Сегодня лицей № 15 – это современное общеобразовательное учреждение, имеющее собственные добрые традиции, известное передовыми педагогическими достижениями. Педагоги и ученики лицея неизменно добиваются успехов в краевых, российских и международных научных конференциях, олимпиадах и конкурсах.

http://www.stapravda.ru/20161019/litsey__15_stavropolya_otmechaet_45letie_97324.html