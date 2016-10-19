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19 октября 2016 г.

Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района

Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района

В Ставропольском центре адаптивной физической культуры и спорта в 20-й раз прошли состязания открытой краевой спартакиады инвалидов, собравшие 23 команды.

Участники состязались в нескольких видах спорта, в т. ч. баскетболе и дартсе, настольном теннисе и стрельбе из пневматической винтовки, шашках и шахматах. Турнир среди городских сборных выиграли георгиевцы. «Серебро» в активе жителей Кисловодска, «бронза» досталась дружине из Ставрополя.

По результатам соревнований среди районных коллективов пальма первенства досталась представителям Степновского района. На втором месте обосновались спортсмены из Кочубеевского района, замкнула тройку лучших команда Благодарненского района.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161019/kraevuyu_spartakiadu_invalidov_vyigrali_sportsmeny_iz_georgievsk_97338.html
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Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района
Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района
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Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района
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