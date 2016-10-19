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19 октября 2016 г.
Я+Я=Молодая семья! / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

Краевой фестиваль «Я+Я=Молодая семья!» провели в Изобильном

Молодые семьи из разных уголков Ставропольского края съехались на днях в Изобильный на ежегодный краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья!».

Они участвовали в конкурсе «Визитная карточка», демонстрировали свои таланты в изготовлении стенгазет, а также в творческих и интеллектуальных состязаниях.

Посетили фестиваль и почетные гости, в числе которых был глава администрации Изобильненского района Владимир Козлов, заместитель министра образования и молодежной политики края Дмитрий Донецкий, директор краевого Центра молодежных проектов Борис Дроботов и другие.

В общем зачете первое место заняла семья Вороновых из Георгиевского района. Кстати, супруги Юлия и Сергей воспитывают семерых детей! «Серебро» у Стрежаковых из Труновского района, а «бронза» досталась Храмовским из Невинномысска, рассказали в ЦМП. Все участники фестиваля получили дипломы, ценные подарки и, конечно, заряд позитива и хорошего настроения.

«Я+Я=молодая семья!» – это уже традиционный краевой фестиваль. Впервые он состоялся в 2007 году в Степновском районе.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161019/kraevoy_festival_yayamolodaya_semya_proveli_v_izobilnom_97350.html
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