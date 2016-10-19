Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» выиграли на выезде в Снежинске

В очередном туре чемпионата России мужской гандбольной суперлиги в Снежинске ставропольский «Динамо-Виктор» гостил у местного «Сунгуля». Перед встречей хозяева считались фаворитами после двух домашних побед, в одной из которых был разгромлен бронзовый призер минувшего сезона питерская «Нева».

Ставропольцы начали встречу агрессивно, активные действия в защите трансформировались в удачные ходы на чужой половине площадки. Постепенно наращивая преимущество, к середине первого тайма гости смогли создать задел в пять мячей. Однако после взятого хозяевами тайм-аута у визитеров пошла серия удалений и хозяева, играя в большинстве, смогли свести первую половину тайма вничью. После перерыва ситуация не изменилась: «Сунгуль» наращивала давление и оторвалась в счете на три мяча. В течение нескольких атак динамовцы не могли «пробить» голкипера хозяев. Но вовремя взяли ситуацию в свои руки лидеры ставропольской дружины Антон Отрезов и Виталий Мазуров, забившие 10 и 7 мячей соответственно. Своими дальними атаками они «вернули» команду в игру и вывели вперед в счете. Отрезов и поставил точку, за минуту до конца реализовав семиметровый штрафной бросок. Итоговый счет встречи 28:27 в пользу «Динамо-Виктор».

Четыре победы в шести играх расположили ставропольцев в золотой середине турнирной таблицы (на шестой позиции среди 12 коллективов).

http://www.stapravda.ru/20161019/gandbolisty_stavropolskogo_dinamoviktor_vyigrali_na_vyezde_v_sne_97352.html