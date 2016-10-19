Ессентукский богатырь Илья Колосов завоевал «бронзу» ЧМ по тяжелой атлетике среди ветеранов

Ессентукский богатырь / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

В Германии завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди ветеранов. Многократный победитель и призер ветеранских соревнований различных уровней ессентучанин Илья Колосов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 105 кг и возрастной категории 45 – 49 лет. В сумме двоеборья он набрал 268 кг (рывок 115 кг, толчок 153 кг), на целых три килограмма улучшив свое предыдущее достижение.

http://www.stapravda.ru/20161019/essentukskiy_bogatyr_ilya_kolosov_zavoeval_bronzu_chm_po_tyazhel_97333.html