Елена Захарова: «У российского кино есть светлое будущее»

В Ставрополе в кинотеатре «Мир» в рамках форума «Золотой Витязь» прошла творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Захаровой. Молодая публика – преимущественно зал заполнили студенты и школьники – буквально забросала очаровательную гостью вопросами: сколько сегодня зарабатывает творческая интеллигенция, какие увлечения у прославленной артистки, как проходит съемочный процесс, любимые роли... В общем, разговор получился долгим и интересным.

Елену принимали радушно, да и она отнеслась к ставропольским поклонникам с большим вниманием. В первую очередь рассказала об испытаниях, которые встретила на пути к мечте.

– С четырех лет я танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино», – начала Е. Захарова. – Потом поняла, что век танцовщицы недолог, а вот век актрисы бесконечен. Мама, когда-то мечтавшая стать актрисой, всячески поддерживала мою любовь к этому искусству. Мы с ней активно ходили на кастинги - раньше о них часто сообщали по радио. Мама записывала адрес и мы шли пробоваться.

В итоге Елена нашла свой путь к Мельпомене, а помогла ей в этом жестокая шутка одноклассников. Однажды ребята от имени ассистента режиссера пригласили девушку на пробы в кино. Шутники не предполагали, что пришедшую на съемки несуществующего фильма Лену пригласят на небольшую роль в детской картине.

– Тогда мы с мамой, ничего не подозревая, абсолютно счастливые побежали на киностудию, – вспоминала она детали этой истории. – Там нам сообщили, что фильм такой не снимают, предложили попробоваться на роль в детской сказке. Взяли. После съемок я окончательно поняла, что хочу стать актрисой.

С мечтой о сцене Елена никогда не расставалась — даже когда профессиональные судьи выносили ей жестокий вердикт. Его она получила, когда после восьмого класса пришла поступать в театральную школу Голубовского.

– В комиссии так и сказали: вам не стоит заниматься этой профессией, – делилась гостья. – Услышав такой приговор, я долго рыдала, потому что чувствовала, что рушится мечта...

В итоге целеустремленная Елена Захарова поступила в Щукинское театральное училище. О родном театре актриса вспоминала с теплотой, отмечая, что это место для нее – второй дом. Первую серьезную роль в кино Елена Захарова получила рано – на втором курсе училища. Она сыграла юную девушку Вику в фильме Александра Александрова «Приют комедиантов». А несколькими годами позже, после съемок в сериале Сергея Газарова «Пятый угол», где Елена предстала в образе студентки Ани, ее стали узнавать на улице. Так к юной актрисе пришла народная слава. Позже было много ролей. Она сыграла Мари в мелодраме Дмитрия Астрахана «Тартарен из Тараскона», за которую актриса получила приз Гатчинского кинофестиваля, учительницу в полюбившемся юным российскими зрителями сериале «Кадетство».

– Встречи, пробы, интервью, передачи... всегда есть ощущение, что могло бы быть больше ролей в кино, театре, – рассказывала Елена – До кризиса актеры жили неплохо, сейчас труднее. Если мне нравится роль, я работаю за гонорар, который предложит приглашающая сторона.

Зрителей в зале интересовало, почему иностранные фильмы пользуются большей любовью, нежели наше кино. Елена обозначила ряд моментов:

– Зарубежные картины технологически выше, у них серьезная финансовая поддержка. А в нашем кинематографе было много кризисов, нарушена система прокатов. Признаться, обидно, что отечественное кино не вызывает такого ажиотажа, ведь сегодня российские режиссеры предлагают зрителю достойные картины. Кстати, безумно понравился фильм «Ледокол», который буквально на днях выходит на широкий экран. Я верю, у нашего кино есть светлое будущее.

После творческий встречи состоялся показ фильма «Тартарен из Тараскона», и Елена Захарова присоединилась к зрителям.

http://www.stapravda.ru/20161019/elena_zakharova_u_rossiyskogo_kino_est_svetloe_buduschee_97360.html