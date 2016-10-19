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19 октября 2016 г.
До банкротства лучше не доводить / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

До банкротства лучше не доводить

В Ставропольском крае на 1 сентября зафиксировано 225 дел о банкротстве физических лиц. Из них по реализации имущества 162 процедуры, 63 процедуры – по реструктуризации задолженности.

Напомним, в соответствии с законодательством гражданин обязан заявить о своем банкротстве, если выплата долга одному кредитору приводит к невозможности уплаты долга другому кредитору и размер таких обязательств превышает 500 тысяч рублей.

За неисполнение этой обязанности физическому лицу грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей.

Стоит обратить внимание, что с 2016 года составлять протоколы и привлекать к административной ответственности налогоплательщиков, которые не подали в суд заявление о своем банкротстве, могут налоговые органы.

При этом банкротство не освобождает от всех обязательств. Выплатить придется алименты, заработную плату сотрудникам и ущерб в порядке субсидиарной ответственности и признанных недействительными сделок.

Есть также ряд неблагоприятных для банкрота последствий: например, он не сможет взять кредит в течение 5 лет после процедуры банкротства; три года банкроту нельзя управлять юридическим лицом.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161019/do_bankrotstva_luchshe_ne_dovodit_97349.html
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