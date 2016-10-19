Для студентов налоговых специальностей СКФУ провели Дни финансовой грамотности в УФНС по краю

Соединить полезное с интересным удалось участникам профориентационной экскурсии – студентам налоговых и финансовых специальностей Северо-Кавказского федерального университета в управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Мероприятие проведено в связи с предстоящей Неделей сбережений, которая пройдет с 24 по 28 октября в Ставропольском крае.

Проект повышения финансовой грамотности населения осуществляется министерством финансов края. О направлениях деятельности налоговой службы рассказали специалисты управления.

Для наглядности участникам экскурсии была показана презентация возможностей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Ребят также ознакомили с электронными сервисами налоговой службы и принципами работы сайта. Кроме того будущим налоговым инспекторам рассказали и об ограничениях, связанных с гражданской службой.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161019/dlya_studentov_nalogovykh_spetsialnostey_skfu_proveli_dni_finans_97354.html