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19 октября 2016 г.

Для студентов налоговых специальностей СКФУ провели Дни финансовой грамотности в УФНС по краю

Соединить полезное с интересным удалось участникам профориентационной экскурсии – студентам налоговых и финансовых специальностей Северо-Кавказского федерального университета в управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Мероприятие проведено в связи с предстоящей Неделей сбережений, которая пройдет с 24 по 28 октября в Ставропольском крае.

Проект повышения финансовой грамотности населения осуществляется министерством финансов края. О направлениях деятельности налоговой службы рассказали специалисты управления.

Для наглядности участникам экскурсии была показана презентация возможностей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Ребят также ознакомили с электронными сервисами налоговой службы и принципами работы сайта. Кроме того будущим налоговым инспекторам рассказали и об ограничениях, связанных с гражданской службой.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161019/dlya_studentov_nalogovykh_spetsialnostey_skfu_proveli_dni_finans_97354.html
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